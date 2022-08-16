《產經新聞》16日報導，多名消息人士透露，日本政府已決定明年在「領域橫斷作戰」（跨領域作戰）體系中，進一步納入認知作戰項目，主因是俄烏戰爭讓該國再次感受到相關領域的重要性，且近期台海等區域情勢緊張，認為因應認知作戰是與中國大陸對抗時「不可或缺」的能力。

多名消息人士告訴《產經新聞》，日本政府已確定政策走向，有意利用今年底修訂《國家安全保障戰略》、《防衛計畫大綱》、《中期防衛力整備計畫》等「戰略3文書」的機會，在現有結合太空、網路、電戰等的跨領域作戰體系中，再納入新的認知作戰領域。

日本2018年修改《防衛計畫大綱》時啟動跨領域作戰概念，以加強在現代戰爭中愈來愈重要的太空、網路和電戰能力，實際措施包括建立專責部隊等。防衛省今年已新設負責蒐集海外情報、分析各國官民資訊真偽的「全球戰略情報官」，明年正式將認知作戰領域納入後，預計將進一步擴充相關組織和人員。

《產經新聞》指出，在俄烏戰爭2月底爆發後，各種假訊息滿天飛，試圖操控國際輿論、讓敵國民眾陷入混亂等，大幅提高日本政府對認知作戰的危機感，首相岸田文雄也曾公開在國會強調，應強化針對情報、認知等作戰的因應對策。

《產經新聞》表示，在中國大陸有意改變台海等區域現狀、且早已開始加強認知作戰能力之下，日本政府認為，將相關事務納入跨領域作戰體系，是在對抗中國大陸時「不可或缺」的手段。