日媒17日報導，據不只一名的日本政府相關人士透露，日本國家安全保障局長秋葉剛男考慮近日訪問中國，與中共中央外事委辦主任楊潔篪舉行會談，雙方正在進行協商。

時事通信社報導指出，秋葉剛男此行被視為是向北京傳達對中方舉行軍事活動的憂慮，並敦促自制。

楊潔篪今年6月7日便曾與秋葉剛男通話，楊潔篪強調，目前雙邊關係「新老問題交織凸顯，困難和挑戰不容忽視」，呼籲雙方增進安全互信。秋葉剛男則表示，日方願與中方深化合作，妥處分歧，就雙邊敏感和國際熱點問題加強溝通，共同構築建設性、穩定的日中關係。