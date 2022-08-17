民進黨今召開「民主前進挺18」宣誓記者會，身兼黨主席蔡英文總統致詞下達動員令，民進黨將會全黨動員，透過每一位候選人，以及全體輔選團隊的努力，把支持18歲公民權，支持年輕人參與民主的訴求，傳達到台灣社會每一個角落。

她更喊話，距離投票日，即將進入倒數100天，「我要請我們的阿中、佳龍，還有運鵬」，及所有民進黨的候選人，採取「自己一票，再加一票，挺18歲公民權」的行動策略，一起替年輕世代催出修憲複決的同意票，讓「民進黨挺18歲公民權」的聲音，出現在全國上百場造勢活動，上千種社群文宣，上萬次路口宣講的每一個角落。

今天台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍及、接替林智堅參選新北市長的鄭運鵬等人，出席記者會。

蔡英文致詞指出，剛才聽年輕但長得非常壯的國務青，表達得很清楚。既然18歲的年輕人，在法律上已經是成年人，那就應該要擁有完整的公民權。這是一項權利，更是一份責任，一份一起參與民主、守護民主的責任。

她說，18歲公民權也是世界的趨勢。根據統計，目前全世界只剩下10個國家，公民權的門檻比18歲還高。因此台灣要跟上世界，要讓世界看見台灣對民主的信念，就必須要透過修憲，實現18歲公民權。

她說，民進黨是堅持理念的政黨，20年前，民進黨是第一個由立法院黨團提案，表態支持18歲公民權的政黨。20年後的現在，民進黨再一次執政，也終於帶動了在野黨跟我們一起支持修憲。這一次，一定要完成目標，讓18歲公民權的修憲複決，順利通過門檻。

她指出，她也要再一次強調，民進黨是個「會做事」的團隊。從2016年再次執政到現在，加薪、減稅、興辦社會住宅、擴大租金補貼，也把育兒補助加倍，都是要給年輕人的支持。

她說，像阿中跟佳龍，將來的運鵬，都是非常挺年輕人的，無論是現在作為候選人，還是在擔任部長或立委的任內，都很支持年輕人。這一次，要和阿中、佳龍和運鵬，以及所有民進黨縣市長候選人一起合作，為台灣年輕人的公民權，向前推進一步，一起民主前進挺18，通過18歲公民權，台灣的民主會更向前。

她表示，通過18歲公民權，台灣人也將可以告訴全世界，我們有決心讓民主繼續前進、繼續深化，不會因為外在的威脅而動搖。

九合一選舉台北市新北市桃園市