疫情讓「零接觸」付款大行其道，LINE Bank深入觀察民眾日常消費的需要，特別在8月「快點便利購」7-ELEVEN優惠通路新增icash Pay付款方式，讓用戶能更便利地買到商品，還可拿到最高LINE POINTS 11.5％的點數好康，感受消費拿點的小確幸。

LINE Bank總經理黃以孟表示，「我們發現民眾越來越習慣使用電子支付，金管會今年6月的統計數據就指出，民眾使用電子支付帳戶的儲值金額，連續兩個月突破200億元，6月金額達到單月史上次高紀錄，顯見電子支付在生活當中的重要性。因此，LINE Bank今年初已開放主帳戶連結一卡通MONEY帳戶，讓用戶享受儲值、提領服務，近期也新增icash Pay綁定快點卡，為用戶帶來更多付款選項。」

8月「快點便利購」7-ELEVEN優惠通路新增icash Pay付款方式，用戶想買7-ELEVEN商品，能綁定LINE Bank快點卡到7-ELEVEN實體門市或使用OPEN POINT App綁定卡片付款，除了LINE Bank快點卡筆筆享有LINE POINTS 1.5％回饋之外，每週一至週五8：00 ~ 24：00再享每週首筆加碼優惠10％，總計最高享有11.5％，每週上限10點，消費同時享有點數好康，每週限量前15000名。

可別忘了「快點出遊趣」加碼優惠活動，優惠的通路目前涵蓋電商、餐廳、加油站和停車場等多種生活場景。現在用戶每週一至週五8：00 ~ 24：00 到momo購物網、LINE禮物結帳，或每週五至週日8：00 ~ 24：00到麥當勞消費、使用快點生活圈Autopass付款，通通有機會享有最高LINE POINTS11.5％的回饋，消費結帳前可別忘了至LINE Bank App切換「快點便利購」或「快點出遊趣」權益，享受好康拿點數。