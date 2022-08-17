哥本哈根基礎建設基金（CIP）積極導入創新綠能科技，17媒合產官學界，舉辦第五場次CIP能源轉型與環境永續系列沙龍講座，以「PtX暨綠氫在台灣-打造台灣綠氫價值鏈：能源產業的下一波革命」為主題，探討氫能、儲能與多元電力轉換（PtX）等技術運用，現場吸引近40間國營與民間企業參與，透過理論與實務的交流，開啟台灣未來氫能與儲能等創新再生能源科技的發展。

隨著全球再生能源佔總體能源比例逐步提升，儲能科技獲得前所未有的重視。此外，氫能被視為下一波備受期待的潔凈電力來源，在國發會公布的淨零路徑中，氫能即占台灣2050年電力來源9～12％。其中，結合再生能源產製而成的「綠氫」更因產製過程無碳排，而成為達到淨零碳排目標的重要選項。

CIP台灣區財務長徐正穎表示，現階段台灣對於儲能的想像、甚至政府在第三階段區塊開發對儲能所訂的相關規範，尚停留在電池的運用，也就是儲電的概念。然而，儲能不僅僅是儲電，電只是能源的其中一種形式，目前全球聚焦的儲能科技PtX能夠依需求在電力與不同形式的能源（如氫或氨）之間轉換，利用再生能源間歇性發電的特性，大量儲能，並轉換成無碳燃料，取代傳統化石燃料，進而為減排產業提供了前所未有的「範疇一、直接減碳排方案」；此外，PtX技術應用層面靈活，包括混燒發電、運輸、煉鋼、供應冷熱能等，且能源儲量大、供應時間長，可達到工業級的應用規模，在台灣2050淨零碳排目標實踐上扮演關鍵角色。

鑑於PtX各項優勢，以歐洲為首的各國政府均積極與私部門合作，藉由商業力量推動相關案場的建置。舉例來說，CIP與丹麥Esbjerg市政府於北海合作打造規模1GW的Host PtX專案，預計於2026年正式營運，所產製的綠氫將確保丹麥西部地區電網的穩定性；產製的綠氨除可生產相當於丹麥每年進口量的碳中和肥料外，更將生產運輸業燃料，鞏固Esbjerg港航運樞紐之地位；此外，PtX轉換過程中產生之餘熱將為Esbjerg地區9 萬戶家庭供應熱源，最大化能源使用效率。

CIP台灣區財務長徐正穎表示，CIP深信PtX之潛力，特別成立能源轉型基金（Energy Transition Fund），在全球包括北歐、西班牙、澳洲等國家全力展開相關設施之投資與開發，目前已有16個專案正在進行中，非常希望台灣成為第17個專案所在地。他也呼籲，在全球淨零轉型浪潮下，亞太各國持續加速能源轉型的推動，日、韓、中均已發布國家氫能戰略規劃，台灣也須加速相關政策布局，方能引導市場信心及投入，開啟台灣氫能產業榮景。