PLATTS報導，油價趨緩、大陸疫情起伏干擾，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價延續區間盤整走勢。其中，PP止跌持平；PVC小跌5美元；PE小跌10美元；PS、ABS因原料SM走跌、需求熱度不振，下滑20美元、65美元，ABS報價失守每噸1,400美元整數關卡，下探至1,395美元。EVA持續高檔拉回整理，下挫150美元，每噸跌破2,200美元，達2,158美元。

分析師指出，大陸是亞洲石化行情重要指標，新冠疫情起伏、限電疑慮再起，恐壓抑塑化築底反彈力道，廠商虧損壓力未除；惟原料乙烯、丙烯趨緩持平，短線仍以PVC、EVA產品利差相對走堅。

廠商表示，大陸PVC終端下游製品企業新接訂單情況不佳，加上四川、浙江等地區疫情和有序用電對需求形成不確定性，下游企業按需採購為主，投機性囤貨需求偏弱，短期看來庫存及需求拐點未現，延續震盪運行為主。

大陸PE近期雖新增神華新疆、大慶石化等PE裝置停車檢修，但延長中煤榆能化及茂名石化部分裝置已陸續開車，供應增加，而下游需求延續疲軟，石化及貿易商讓利報盤出貨，價格延續跌勢。

PP因7月來大陸低價進口貨源大量湧入，需求持續性疲軟，企業主動停車及調降產能操作率，對市場形成部分支撐。目前下游包材及汽車、家電改性領域訂單有所好轉，但多數領域因新增訂單有限及受高溫天氣等影響開工水平偏低，需求剛需釋放為主。

此外，大陸近期SM裝置檢修增加，下游綜合開工回升，SM供需邊際有所修復，但終端仍未有明顯好轉，短期依然承壓，連帶弱化下游ABS、PS支撐力道。