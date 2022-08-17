數位發展部將於8/27正式掛牌，準部長唐鳳與台灣匯聚最多大型數位業者的組織協會「台灣網路暨電子商務產業發展協會」（TiEA） 理監事進行交流。此次TiEA理監事代表協會成員，向準部長唐鳳提出台灣數位產業發展相關重要議題與建言，準部長唐鳳也逐一回應，同時看重TiEA此次效率化的雙向溝通，亦指示數位部旗下數位產業署，持續與TiEA保持高敏捷、低延遲、廣連結的互動溝通，盼政府與產業間協力，朝向共同價值發展。

唐鳳表示，數位部將負責「踩油門」的角色，作為政府單位的倡議者，推動數位政策的創新與變革，主要協助數位產業發展，不會因此增加額外的監理要求。

此外，將以「全民數位韌性」為目標，建立社會韌性、產業韌性、應變韌性三大價值，與全民及業者共同增進數位應變能力，建立全民夥伴關係。未來數位部也將站在業者與公部門間協調者的角色，協助進行跨部會溝通，與產業齊力投入國家數位發展的推動工作。

TiEA理事長、91APP董事長何英圻提到，過去協會積極向政府提出「三要一不」訴求，數位部的成立，已實現其中「第三要」，且與協會長期以來的推動目標一致，未來還有很多可以合作發展的空間，將促使數位產業發展更加快速。

何英圻說，「三要一不」訴求，包括「要」專責於數位經濟長期健康發展、「要」建立健全的法規環境，排除法規障礙、「要」具協調各部會功能之首長制部會，第四則是「不」應同時為監理單位。

數位部掛牌在即，何英圻也代表協會向數位部提出五大倡議：一、加速數位產業的發展；二、設立可促進數位產業發展的法律；三、加速企業數位升級與國家數位轉型；四、著重以Web2.5為核心的發展；五、促進資訊安全的推動。? 何英圻指出，目前全球前十大市值公司，過半都是數位產業公司，但在台灣市場並非如此。

TiEA理事暨SaaS工作小組召集人、Gogolook執行長郭建甫也表示，企業採用SaaS服務已是趨勢，但SaaS服務在台灣占比僅有0.3％左右，未來還有很大的成長空間。何英圻進一步表示，過去半導體、科技製造業獲政府支持成為市場主導，現在如能匯聚百家數位公司資源互導，甚至IPO，以目前在台灣掛牌的數位公司超過千億市值推估，若能獲政府支持，相信產業規模可望突破兆元大關。

TiEA理事暨數位轉型工作小組召集人、BCG董事總經理徐瑞廷認為，在推動數位轉型之前，需了解現在民間數位轉型的進度與痛點，期望能透過協會與數位部共同合作，針對企業發起「數位轉型成熟度調查」，進一步掌握台灣各產業的困境與機會，加速企業轉型升級，亦提供政府在朝向國家數位轉型的一個最佳依據。

TiEA理事、Google台灣總經理林雅芳提到，政府持續打造智慧國家、數位島嶼，數位業者如何助力台灣也能成為亞洲矽谷，針對台灣模式與數位部交換意見，盼數位部與數位業者未來共創價值。在台日合作方面，許多數位新創與日本有緊密互動，TiEA理事、awoo執行長林思吾，建議數位部與日本數位廳建立雙向合作關係，對接企業與新創資源，可降低台灣數位產業進入日本市場的阻力。

迎戰Web3浪潮來臨，何英圻表示，Web3公司想出圈，Web1、Web2公司想入圈，Web2.5就是一個很好的交集，協會也透過Web2.5來服務產業，藉此讓Web1、Web2、Web3公司可以結合，建請數位部未來也能著重以Web2.5為核心，將帶動台灣整體產業轉型及各項創新數位發展。

面對Web3市場逐漸活躍， TiEA副理事長、MaiCoin執行長劉世偉表示，區塊鏈技術已成為產業數位發展與金融科技發展的其中一種可能性，期盼政府部門正視虛擬通貨與限量憑證如NFT管理議題，使產業邁出現有框架，吸引更多元樣態的業者加入。

此外，TiEA理事、Meta台灣公共政策總監陳奕儒指出，台灣在元宇宙這個詞彙出來之前，就具有相當豐沛的AR、VR能量，無論在軟體或硬體都有可著墨之處，期望數位部也能看重元宇宙的發展機會。

積極推動數位發展的同時，數位業者面臨到最大的挑戰，即是資安問題。TiEA理事暨資訊安全工作小組召集人、DEVCORE戴夫寇爾執行長翁浩正指出，依靠業者本身的資安防禦能力，難以阻擋大量的規模攻擊，期盼透過流量清洗或各部會的能量協助，強化政府部門與業者的互信與合作關係。資訊安全是所有數位發展的根本，未來數位部可透過與TiEA協會協力，共同促進台灣資訊安全的推動。