秀林鄉不少鄉民對虛擬健保卡看診好奇。（王志偉攝）

推廣虛擬健保卡，健保署東區業務組長李名玉、慈院副院長陳星助來到秀林鄉培訓種子人員。（王志偉攝）

因疫情，許多民眾下載使用健保快易通APP，健保署順勢推出「虛擬健保卡」支援遠距醫療看診機制，健保署東區業務組長李名玉表示，花東地區目前有48家院所提供虛擬健保卡服務、但綁定虛擬健保卡民眾不到3千人，將透過志工、團隊等種子人員長期在地協助，讓更多民眾認識並運用，跨越偏鄉數位落差。

李名玉表示，花東地區因幅員遼闊，山地離島民眾就醫不便，健保署與花東兩縣衛生局跨機關合作，積極推動遠距醫療，目前花東地區已有18鄉鎮、19家院所提供遠距醫療服務；加上因應新冠肺炎疫情嚴峻，亦有206家院所提供視訊診療，遠距醫療、視訊診療已逐漸成為偏鄉地區重要的醫療服務模式。若能搭配虛擬健保卡，將提供民眾就醫零接觸更完善的醫療照護。

健保署東區業務組今下午在花蓮縣秀林鄉富世活動中心舉辦「虛擬健保卡在地培力訓練及全人照護活動」，邀請花蓮慈濟醫院、秀林鄉衛生所合作，共同培力當地志工、醫事人員及健康守門人，同時部立花蓮醫院豐濱原住民分院及豐濱鄉衛生所也透過視訊同步參與。

花蓮慈濟醫院副院長陳星助、秀林鄉衛生所主任田惠文到場參與，活動中除了說明虛擬健保卡的申請、綁定外，也當場示範個案，用虛擬健保卡掛號，連線到醫療院看診、與醫師溝通、評估，最後開立藥物。

李名玉說，可透過虛擬健保卡支援「遠距醫療」、「視訊診療」，出示虛擬健保卡QRcode，就可以讓遠端的醫療院所進行掛號、看診、檢查、領藥等，不受無法過卡限制。

她說，截至今年7月底止，全國已有28萬5792人持有虛擬健保卡、609家院所提供虛擬健保卡服務；花東地區目前有48家院所提供虛擬健保卡服務、但持有虛擬健保卡的民眾僅有2678人，現階段要將數位醫療送入偏鄉，協助在地民眾跨越數位落差，並透過在地培力訓練，志工、團隊等種子人員長期在地協助，讓更多民眾認識並得以運用。

健保署今年在「居家醫療」及「遠距醫療」服務場域提供獎勵機制，鼓勵醫療院所加入提供虛擬健保卡的行列，更期望民眾在接受這些醫療服務時能全面應用虛擬健保卡。