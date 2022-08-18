數位科技打破了空間的距離，中央健康保險署自2018年10月支付部立台東醫院成功分院遠距醫療就醫費用起，將專科診療送進偏鄉，今年更增加虛擬健保卡方式，讓醫師可以在遠端看到病人以往的就醫紀錄，讓遠距醫療照護更有品質。截至今年年7月底，全國已有28萬5792人持有虛擬健保卡、609家院所提供虛擬健保卡服務。

健保署今於在花蓮縣秀林鄉富世活動中心舉辦「虛擬健保卡在地培力訓練及全人照護活動」，邀請花蓮慈濟醫院、秀林鄉衛生所合作，共同培力當地志工、醫事人員及健康守門人，同時部立花蓮醫院豐濱原住民分院及豐濱鄉衛生所也透過視訊同步參與。活動中除了說明虛擬健保卡的申請、綁定外，更現場展示分享虛擬健保卡運用在遠距及視訊診療的情形。

健保署東區業務組組長李名玉表示，花東地區因幅員遼闊，山地離島民眾就醫不便，健保署與花東兩縣衛生局跨機關合作，積極推動遠距醫療，目前花東地區已有18鄉鎮、19家院所提供遠距醫療服務；加上因應新冠肺炎疫情，有206家院所提供視訊診療，遠距醫療、視訊診療已逐漸成為偏鄉地區新興且重要的醫療服務模式。若能搭配虛擬健保卡，將提供民眾就醫零接觸更完善的醫療照護。

在疫情下，有許多民眾下載使用健保快易通APP，健保署順勢推出虛擬健保卡支援「遠距醫療」、「視訊診療」，出示虛擬健保卡QR code就可以讓遠端的醫療院所進行掛號、看診、檢查、領藥等，不受無法過卡的限制。

截至今年年7月底，全國已有28萬5792人持有虛擬健保卡、609家院所提供虛擬健保卡服務；花東地區目前有48家院所提供虛擬健保卡服務、但持有虛擬健保卡的民眾僅有2678人，要將數位醫療送入偏鄉，如何協助在地民眾跨越數位落差是一大重點；為此，健保署特別在偏鄉地區辦理虛擬健保卡在地培力訓練，希望透過志工、團隊等種子人員長期在地協助，讓更多民眾認識並得以運用。

健保署今年在「居家醫療」及「遠距醫療」服務場域提供獎勵機制，鼓勵醫療院所加入提供虛擬健保卡的行列，更期望民眾在接受這些醫療服務時能全面應用虛擬健保卡。