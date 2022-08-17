台灣民眾到柬埔寨打工詐騙事件越演越烈，情況嚴重到警政署長都親自到桃園機場舉牌警示，希望年輕人不要受騙上當。但隨者社會關注度提高，詐騙集團也紛紛改變詐騙方式，如：保證回得來台灣、改從越南落地再轉進柬埔寨、用朋友三五成群方式邀約降低警戒心等，直到現在仍有年輕人躍躍欲試。

自從案件曝光後，本該是民眾後盾的政府不僅一開始慢半拍，在民間紛紛跳出來指稱跨國營救求援困難時，才由外交部出面指稱民間所述為「與事實不符」、「切勿以訛傳訛，避免誤導國人」。這種不思快速營救，反而急著大內宣的做法，實在讓人不敢苟同！以我國的外交現況，在東南亞地區外事受阻實屬正常，及時補正缺失，結合官民力量營救受困國人，才是當務之急！

另一方面，雖說受詐者大多是自己受高薪誘惑，但背後顯現的，更是台灣就業環境日益惡化的嚴重問題。根據統計指出，台灣民眾平均薪資低於新台幣5萬元者，佔勞動人口比達60%。而政府近年來雖一直宣稱經濟成長超乎預期，但卻是財富往大企業及高收益者集中，富者越富、貧者越貧，財富M型化社會日益嚴重，年輕人起薪又偏低，當看到資歷不限、包吃包住、月薪6-10萬的優渥條件，當然趨之若鶩。

而自蔡政府上任後，大力推動「新南向政策」，也是造成民眾警戒心放鬆的原因之一，新南向政策以經貿合作、人才交流、資源共享、區域鏈結等四大目標希望加強台灣與南向國家的雙邊互動，政府也不斷宣導新南向政策取得重大成果，但在這些成果背後，增加的僅是雙邊貿易的數字，對於往來配套、互助制度建立卻是乏善可陳，這也導致到新南向國家的台灣民眾得不到政府的協助，形成「孤兒」，才會導致受虐等恐怖情事。

亡羊補牢、猶未晚矣，面對嚴肅的民眾受詐問題，政府對內除了加強防詐教育宣導、完善國內就業環境、打擊跨國人蛇集團，都是目前的當務之急，對外則是趕緊透過管道組織救援小組，力保國人安全。撇清責任不會讓事情變得更好，唯有正視問題並結合民間力量，才能趕緊救受困的國人於水火之中！

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