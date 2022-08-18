一名女網友要從台北搭車到台南，上車卻發現自己的位置被霸占，試圖與對方溝通，但男子的態度相當強硬無理，即便列車長到場勸告也沒用，男子死不肯讓座，還不斷強調自己的兒子患有身心障礙，所以他必須在旁邊幫忙照顧，讓不少網友看呆。

一名女網友昨在臉書社團《爆料公社》上分享說，搭火車買票，上車卻發現位置被霸占，禮貌詢問穿條紋上衣的眼鏡男，發現對方坐錯車廂卻死不肯讓座，後來列車長到場了解狀況，男子仍不斷強調說，兒子領有身心障礙手冊，他就是要坐在旁邊，幫忙照顧孩子，因為他的狀況很不好。

女網友表示，眼鏡男和孩子的車票座位是分開的，孩子的車票在1車的位置，男子的車票卻是在3車，而男子就這樣大言不慚地霸占了座位，美其名說是要貼身照顧身心障礙的孩子，而列車長到場後也試圖與男子溝通。怎料，對方反而要求列車長應該生出位置給他，還嗆說「「是你們售票的阿呆，不是我！」

女網友無奈地說，明明就是眼鏡男自己坐錯位置了，結果還敢罵售票員是阿呆，真的是台灣米養百種人，最好的身教欸！而原PO則因為不想讓列車長感到為難，便接受換位置的請求，但眼鏡男的態度和無賴行為，真的令人不敢恭維。

女網友指出，男子在火車上也不好好遵守防疫規定，列車長兩度來提醒對方要戴好口罩；後來由於一旁小孩玩遊戲的音量太大，列車長再度過來提醒要小聲一點，怎料眼鏡男非但不跟著勸孩子把手機音量降低，反而還嗆說「你不要惹他啦！你惹不起他我跟你講，他如果有狀況你惹不起他。」

超扯行徑引起網友討論，「都可以打遊戲打成這樣，領的是什麼身心手冊？」「誇張！拿著身障手冊就天下無敵了嗎？想請問這位爸爸你的小孩如何惹不起，你在恐嚇別人嗎？誰說旁邊一定是博愛座，你不會站著照顧喔」、「就是有這種家長，那個小孩看起來很正常啊！是被他教壞的吧！」「還惹不起逆，你是被禮讓太久了都認為是應該的？孩子是你生的，不是別人的錯好嗎？」