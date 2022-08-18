兩岸關係緊張，國民黨大陸部主任林祖嘉昨以預錄影片參與在大陸鄭州舉辦的兩岸關係研討會，重申國民黨堅持九二共識、反對台獨立場，再遭綠營批評配合中共統戰。國民黨秘書長黃健庭今質疑，「這不就是蔡英文一直要我們去做的嗎？」

黃健庭批評，一昧抗中保不了台的時候，到底抗中是保台還是保綠？到這時候應該已經非常清楚；多數台灣人民要的是和平，國民黨立場永遠支持、捍衛中華民國，這樣的主張在與對岸對話、溝通時也會一貫堅持。

黃健庭表示，蔡總統多次公開主張，兩岸關係的推動應該依據中華民國憲法與兩岸關係條例，在對等、和平原則下推動，最近兩岸關係這麼緊張時，蔡也重申支持兩岸建設性對話，此次林祖嘉與對岸對話內容並未違背憲法，有什麼問題？

黃健庭質疑，在兩岸關係危急、緊張時，民進黨不但沒有本事處理，甚至還在激化問題；如今民進黨做不到的，國民黨承擔責任與對岸對話，目的也是讓戰爭危機減緩，甚至化解，這樣對台灣人民不好嗎？

林祖嘉則表示，維持九二共識、反對台獨、求同存異是國民黨一貫的立場，過往馬政府時期也正因堅持這樣的立場，讓兩岸關係相當一段時間和平穩定，這樣不是很好？兩岸人民沒人希望看到戰爭，維持兩岸和平穩定不是大家都希望嗎？

林祖嘉說，蔡英文總統也講兩岸應該有建設性對話，以兩岸現在這個樣子，是不是需要有多一點溝通管道，來緩解現在緊張的問題？昨天只是表達國民黨對兩岸的立場與關心，希望在九二共識、反對台獨情況下，維持兩岸和平互動。

對於綠營批評配合統戰，林祖嘉直言，「這個講法是不對的」，國民黨立場一直都反對台獨，認為這樣的說法對維持兩岸和平穩定是比較有用的；現階段台灣若要推動台獨，兩岸戰爭風險會愈來愈高，「我的講法有錯嗎？」

林祖嘉也澄清，大陸兩岸關係研討會是每年都會舉辦的學術研討會，台灣有非常多的學者參加，適當時候會講該講的話；他7月多接到邀請，很早就決定以預錄影片參加並表達對兩岸看法，與這次黨副主席夏立言訪陸行程完全無關。

至於此次與會是否影響國民黨年底選舉，林祖嘉說，這是另外一回事，至少現在該做的事情、要講的事情，還是該做，現階段維持兩岸穩定、和平是最重要的。

國民黨批評，林祖嘉的說法皆依照黨章、黨綱和《中華民國憲法》相關規範，以及求同存異精神，與對岸進行有原則溝通，所有發言也以台灣民眾利益為優先；部分綠營人士的攻訐和指控，不僅悖離事實，而且毫無道理。

國民黨質疑，大陸對這場論壇報導也多引述林祖嘉強調「維護台海和平穩定」說法，這不是多數台灣民意期望？籲民進黨應把心力放在建立兩岸溝通管道，增進兩岸和平穩定，降低戰爭風險，保護全台人民安全，才是負責任執政黨該做的事。