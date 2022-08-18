立委邱顯智今出面指出，有保險公司因員工籌組工會，或屆齡65歲前申請延退辦法等因素，遭懲戒解僱，或要求簽署自離職退休申請，導致權益受損，要求勞動部、金管會檢討假承攬真僱傭的「混合制契約」，避免再有勞工權益受損。

立委邱顯智今陪同三商美邦人壽工會理事長曾俊能、三商美邦人壽保險員黃如翊、蔡奕柏，及全球人壽工會理事長張業宇、保險員蕭桂英出面召開記者會。

三商美邦人壽工會理事長曾俊能表示，黃如翊、蔡奕柏於三商美邦人壽工作逾20年，從基層員工做到高階主管，兩位於110年底開始參與籌組工會後，開始遭受不利對待，並未完成內部的申訴程序，也未根據勞動基準法第12條的，就直接依據職場紀律的公司內規解僱。

曾俊能說，經向高雄地方民事法院提出假處分後，法院裁定應該在「確認僱傭關係存在等事件終結確定前，應繼續僱用聲請人」，但黃如翊、蔡奕柏至今仍未真正恢復原職原薪，並被拒絕在壽險同業公會登錄兩人的業務員身分，導致無法順利工作，公司明顯不願接受法律結果。

黃如翊表示，在公司服務期間，與先生共榮獲40條彩帶、獲提名壽險公會表揚優秀從業人員，但今年1月28日無預警遭同時解僱，且未給予申覆陳述機會，今年4月29日經法院裁定應繼續僱用，公司至今仍未恢復登錄資格，6、7、8月只給付每月3040元最低工資。

黃如翊說，憲法第15條明訂，人民的生存權、工作權應予保障，盼公司遵守法院裁定，恢復登錄資格，讓我們正常工作，並給付全額工資，也讓他們名下近3000多位客戶的保單得到完善的照顧與服務。

在全球人壽工作達38年的蕭桂英則表示，自己在屆齡65歲前2個月，依公司公佈的延退辦法提出延退申請，並詢問員工退休方案，起初公司遲遲不願正面回應，隨後於申請書上聲稱當事人工作表現不良，連番拒絕延退申請。最後遭公司要求當事人儘速離開工作現場，並簽署自離職退休申請，意圖逼退。

全球人壽工會理事長張業宇表示，一直以來的模範員工卻遭到公司單一的裁量權，直接決定業務員的延聘與否，也剝奪蕭桂英服務30年所累積經營的客戶，進而影響保戶權益。

中華民國保險業務聯合總工會理事長嚴慶龍表示，三商美邦公司及多數保險公司目前業務制度採用混合制合約，當要指揮監督管理業務員時，就說業務員為僱傭制需要一整天都遵守公司各項規定，但業務員要主張勞動權益、要求續聘時，就說業務員是承攬制、公司擁有絕對的裁量權，不受各項勞動法令保障。

嚴慶龍指出，工會長期向勞動部反映業務員合約的種種不平等條款，但勞動部礙於保險公司讓業務員簽屬承攬契約屬民事契約，無法介入改善，致使各保險公司群起效尤，大量濫用自然人勞務承攬契約，使得保險業務員宛如勞動保障化外之民，勞動主管機關形同虛設。

邱顯智表示，有當事人曾向金管會申訴，結果事後被因損害公司形象的理由遭逼退，這形同是家暴受害者向警方報案，警察雙手一攤說無法幫忙，回家後又因為跑去報案被打得更慘，這種行政機關根本就是塑膠。

邱顯智說，金管會對於當事人的陳情如果無法幫忙，也會造成當事人更嚴重的傷害，那就請公開說「我沒辦法保護你」，這種事別再找金管會。

對此，金管會保險局專門委員邱淑婉表示，這兩個案件都涉及勞動關係法規，已經進入法院，尊重勞動部與法院的判定。但若有陳情都會接，如果是業務員為了客戶陳情，公司回頭對業務員不利，金管會將介入了解，了解三商美邦人壽是否有不當作為。

邱淑婉強調，三商美邦人壽如果有因業務員的陳情，而做出不利的作為，影響到消費者權益。金管會也會進行了解。

勞動部勞動關係司科長劉政彥表示，工會的組織與成立，雇主都不能有不當的對待，這是絕對禁止的事情。

因此，劉政彥強調，當初接到公會反映時，勞動部勞動關係司司長就特別主動關心，聯繫三商美邦人壽勞、資當事人，盼針對解雇爭議達成合意，很遺憾最後沒有共識。但他說，目前法院已做出暫時狀態處分，公司應盡可能去理解裁定背後的邏輯，針對解雇爭議與當事人有進一步的解決方案。

劉政彥表示，在全球人壽的延聘問題上，過去勞動部確實曾鼓勵高齡者重回職場，也訂有相關法規，希望全球人壽可以就當事人過去表現的貢獻再做考量，讓當事人能繼續奉獻心力。