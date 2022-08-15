教保中心耗資逾600萬元、歷時超過1年半規畫打造。（張毓翎攝）

勞動部第一個教保中心15日在雲嘉南分署啟用。（張毓翎攝）

勞動部第一個教保中心15日在雲嘉南分署啟用，耗資逾600萬元、歷時超過1年半規畫打造，提供2至6歲幼兒就讀，學費比照非營利幼兒園收費規定，每月收費最高2000元，目前已收托25名幼兒，其家長大部分是附近企業員工和居民，今天出席啟用典禮的官田工業區廠商協進會理事長季惠卿，看到中心的全新環境和設備，直說「等不及把即將滿2歲的孫女送來就讀」。

雲嘉南分署教保中心位於綜合大樓一樓，室內54坪、室外83坪，除設置全新幼兒專屬教室，更備有豐富的教材區域如語文區、數學區、組合建構區、積木區、美勞區、體能區及移動式資訊車等，預計將可收托幼兒40名，學費比照非營利幼兒園收費規定，在第1胎每月收費2000元、第2胎1000元、第3胎免費下，目前已招生25名，並持續受理報名中。

雲嘉南分署將教保中心委託台南市私立天主教伯利恆社會福利基金會經營，伯利恆社福基金會董事長林吉男表示，伯利恆的教學特色是以「愛與接納」為核心，結合學前融合式教育，提供多元化的資源運用，培養幼童具有敏銳的觀察力，相信藉由伯利恆豐富教學經驗與齊全的教材設施，能讓幼兒快樂的學習與成長。

雲嘉南分署教保中心今日正式開課並由勞動部次長陳明仁、台南市副市長戴謙、台南市政府教育局副局長王崑源、台南市政府勞工局長王鑫基等人進行揭牌。陳明仁表示，勞動部積極響應國家政策，於雲嘉南分署成立勞動部第1個教保中心，並將陸續啟用5個教保中心，提供員工及附近企業安心且高品質的托育服務，同時也為國家友善育兒政策貢獻心力。