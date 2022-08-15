為響應政府推動公共化教保服務，並強化職場托育設施，台糖在臺南市東區設置「台糖公司職工福利委員會崇善職場互助教保服務中心」，15日舉行揭牌開課儀式。該中心預計招收40名2至6歲學齡前幼兒，提供優質平價的專業教保服務，建構友善育兒的環境。

台糖指出，該教保中心自109年開始籌劃，在教育部國民及學前教育署及臺南市政府的指導協助下，歷經選址、建築物裝修、教學設備購置及立案許可等程序，耗時2年，順利於今年8月正式開辦。該中心位於臺南市東區崇善路408號，委由社團法人台灣公共托育協會經營，配置專業教保服務人員，師生比1:10，不僅優於一般幼兒園，費用更平易近人，免註冊費外，教保費第1胎每月2,000元(含課程、餐點及教材費等)，第2胎每月1,000元，第3胎免費。

台糖也說，員工是公司的資產，設置教保中心除照顧員工子女、孫子女托育需求，讓員工能兼顧工作與家庭平衡，也同時敦親睦鄰，提供鄰近社區幼兒就近托育，落實政府教保服務公共化政策，讓年輕人「願婚、敢生、樂養」。目前尚有名額，歡迎家長踴躍報名登記。