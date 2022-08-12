士林院檢設立的「職場互助教保服務中心」12日揭牌。（士檢提供）

士林地檢署為打造更友善的職場育兒環境，委託中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會，設立「職場互助教保服務中心」，12日上午由檢察長繆卓然舉行揭牌儀式，該中心未來將提供士林院檢員工2至6歲學齡前子女、孫子女平價優質托育教保服務。

12日的揭牌典禮除檢察長外，另邀請士林地方法院院長蘇素娥、中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會執行長邱健凱及士林院檢同仁參與，繆卓然表示，中心籌備自2020年8月開始籌備，歷經5次選址，克服種種困難，今天終於順利開辦，希望教保服務中心成為同仁最強後盾，讓同仁安心生養子女並兼顧工作。

士檢表示，教保服務中心將於2022年8月15日正式開學，可收托幼兒20名，以院檢、台北市職能發展學院、台北市立大學、士林法院郵局員工子女、孫子女為優先收托對象。

士檢表示，中心空間寬敞明亮、安全舒適，希望讓幼兒在悠閒自在的環境中，透過遊戲式學習，發揮創意及想像力，也讓員工無後顧之憂安心工作，使職場環境更加友善，為解決少子化問題盡一份心力。