台北市長選戰開打，國民黨台北市長蔣萬安首場造勢活動明天登場，將在百齡高中禮堂舉辦士林區後援會成立大會，宣示「從士林出發，成就台北的無限可能」，前台北市議會議長吳碧珠也將以榮譽總會長身分相挺。

蔣萬安晚間在臉書指出，後疫情時代城市的振興和數位轉型，坐擁「北士科」的士林地區，扮演著相當關鍵的角色，未來必需從產業發展、交通建設和都市更新三個層面著手，讓士林成為台北市產業發展與生活居住融合的新典範。

將萬安說，這段時間他不斷地走訪台北市各角落參與活動、會勘，拜訪地方長輩鄉親，把握每次和市民朋友面對面機會，本周也拜會社子地區意見領袖，整還將士林從河邊到山邊都走訪一遍，期間聽到許多基層意見，也思考許多問題解方。

蔣萬安表示，年底台北市長選戰面對對手各擁中央與地方大量行政資源優勢，他會盡全力向市民朋友傳達理念與對台北的願景、爭取支持，找回市民對國民黨的信任。