高市勞工局與職安署同步執行大型建案工安勞檢。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

夏季是發生工安的高風險期，高雄市勞工局勞檢處自從7月24日起密集檢查營建工地，短短不到一個月，檢查198處工地，共計停工18件，罰鍰31件，罰鍰金額共計308萬元。尤其是今與勞動部職安署同步執行全國營建工地勞檢，前往5處大型建築工地執行工安突擊檢查，就發現有13項重大缺失，從重開罰68萬元。

高雄市勞工局12日與勞動部職安署同步執行全國營建工地勞檢，包含楠梓區、仁武區、左營區、鼓山區及前鎮區等5處大型建築工地執行工安突擊檢查，就發現有13項重大缺失，從重開罰68萬元，另外針對高度2公尺以上開口未設置防墜設施的相關作業場所，因有立即發生危險之虞，勒令停工改善。

以前鎮區一處大型建案為例，該工程是地下1樓地上9樓挑高式建築物，目前進度至7樓底板，勞檢發現該工程外牆施工架與結構體、管道間、樓板及樓梯開口部分，未設置適當強度的護欄、護蓋、安全網等防墜設施，預留鋼筋也沒有採設置護套、彎鉤等防穿刺設施，捲揚機防止吊掛物脫落設施失效，明顯工地安全管理不佳，開罰12萬元，勞檢處將持續列管，加強督促業者遵守規定。

其實勞檢處從7月24日起就開始密集檢查營建工地，針對墜落、物體倒塌、崩塌、物體飛落等危害，嚴格要求業者設置安全設施，情節重大者予以停工、罰鍰處分，對於營造廠未落實承攬管理責任，也將加重處罰，確保安全衛生統合管理。截至8月12日止已完成檢查198工地，共計停工18件，罰鍰31件，罰鍰金額共計308萬元。

局長周登春說，針對重大工安缺失，將依據勞動部最新修正發布《違反職業安全衛生法及勞動檢查法案件處理要點》，依據工地規模、重複違法次數與情節及發生重大職業災害，提高罰鍰額度，以有效嚇阻違規行為發生。