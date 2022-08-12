勞動部職安署為有效抑止職災發生，繼6月24日、7月7日及7月24日實施全國營造工地同步勞檢之後，今天再度同步擴大檢查建築工程及廠房工程等高職災、高風險工地，初步統計共檢查53工地、違反259項、停工49處，將依法裁處。

職安署表示，為持續降低全國職場危害風險，勞動部已訂定「111年職場安全衛生減災重點策略」，統計今年迄5月底之營造業勞保職災千人率雖較去年同期降低8.71％，但6月至7月期間建築工地重大職災頻傳，與去年同期重大職災發生數相當，分析原因，除與進入夏季職災高峰期有關之外，因今年上半年建案開工量大幅成長，營造業勞動人力受到產業需求及疫情影響，尤其短缺，常有未接受必要的安全衛生教育訓練人員即進到工地工作，由於危害辨識能力不足，也間接提高建築工地發生重大職災的可能性。

此外，勞動部為強化「勤查嚴罰」以遏止職災，也發布「違反職業安全衛生法及勞動檢查法案件處理要點」，針對一定規模事業單位、違反法令情節及重複違反情形等提高罰鍰額度。