柬埔寨詐騙頻傳 蔣萬安嗆：蔡政府喊新南向政策卻無管道

近日柬埔寨跨國詐騙頻傳，國民黨台北市長參選人蔣萬安昨痛批台灣已多達4000多人失蹤，遭質疑帶頭造謠。蔣萬安今質疑，蔡政府當時的確喊出新南向政策，現在卻無官方溝通管道，這當中出了什麼問題？外交部還是必須要趕快要求柬埔寨政府盡快給予協助

民進黨台北市長參選人陳時中競辦發言人林楚茵強調4000人是「現在還待在柬埔寨未歸國的總人數」，質疑蔣帶頭造謠。蔣萬安回應，現在有非常多年輕人被騙到柬埔寨去，這也是事實，但最重要是就是政府趕快為這些到柬埔寨受騙的朋友，協助解決問題，這才是現在最迫切要處理的事情。

蔣萬安說，雖然我們在那邊沒有代表處，但外交部也必須扛起責任、責無旁貸，盡快協助國人安全返國才是當務之急。

被問及蔡政府打出新南向政策，卻無官方溝通管道，蔣萬安說，的確，外交部還是必須要趕快要求柬埔寨政府盡快給予協助。他質疑「現在沒有（溝通）管道，當時的確喊出新南向政策，到底政府這當中出了什麼問題？」

另外，對於18歲公民權的態度，蔣萬安痛批，民進黨每次就是吃定年輕朋友一定會支持他們，這樣的心態讓年輕人非常心寒。