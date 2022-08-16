台灣學生近視比例高，過去有「近視王國」的稱呼。為改善我國學童近視問題，教育部國教署推動「學童視力保健計畫」，100至110學年度國小學童平均視力不良率從50.01％下降到45.23％，10年來下降4.78個百分點。

為使視力保健宣導重點能真正落實於校園，教育部辦理「110學年度視力保健績優學校遴選」，共計10所學校獲獎，特優學校為新北市興穀國小、嘉義縣和睦國小、嘉義縣中埔國小；優等學校為新竹市竹蓮國小、連江縣介壽國中小、金門縣金鼎國小；而新竹市西門國小、嘉義市林森國小、台南市子龍國小、屏東縣僑智國小為優良學校。

教育部說明，獲獎學校積極落實「下課教室淨空、天天戶外120、近距離用眼30分鐘休息10分鐘」等策略，鼓勵學童走路上下學、增加戶外活動及至戶外上課之次數，利用每日大下課時間規劃多項活動及設施吸引學生到戶外活動，以達天天戶外活動達120分鐘。

這些學校也提倡「中斷近距離用眼」、「落實近距離用眼30分鐘休息10分鐘」等策略，並規畫班級健康生活守則及建立獎勵制度，鼓勵學童實踐正確用眼護眼的健康行為，並融入以生活技能素養導向的視力保健教學活動，讓學生在日常生活中運用，預防近視發生。

教育部指出，在疫情下，善用數位學習輔助教學，幫助偏鄉及經濟弱勢家庭數位化居家學習需求。透過使用載具時間的控管，提醒學童落實近距離用眼30分鐘休息10分鐘的正確用眼習慣，並以護演APP軟體，來提醒學童用眼時間，一起遠離「惡視力」。