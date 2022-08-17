孩童過度使用3C產品，使得近視率居高不下，教育部辦理視力保健績優學校遴選，其中竹市成績亮眼，竹蓮國小、西門國小獲優等、優良學校。市府表示，竹市近年辦理學校健康促進計畫，國小童視力不良率下降3.79個百分點，未來也將持續推展計畫，讓學生健康學習成長。

為改善學童近視問題，竹市參加教育部國教署推動「學校健康促進計畫視力保健議題」，國小學童平均視力不良率從自104學年度的45.99％，110學年度下降到42.20％，近年來下降3.79個百分點。

其中，獲獎的竹蓮國小及西門國小，皆依學生需求訂定學校健康促進計畫，推動視力保健工作，每學期初辦理健促工作會議，擬定相關執行期程，並結合健康中心、衛生組，落實學童視力保健工作，降低近視惡化率。

西門國小校長許慶恭說，學校結合校慶活動及體育競賽，鼓勵孩子走出戶外，學生利用團隊練習時間，讓眼睛放鬆、望遠，同時也請家長多幫忙孩子遠離3C產品，一起跟學校合作打敗「惡視力」。

西門國小護理師宋乃文表示，健康中心非常重視學生視力，積極追蹤矯治率，即使在停課期間仍然不斷利用電話通知，提醒家長記得帶孩子就醫，加上學務處辦理各項宣導，學生的視力不良率下降，在這1至2年內也有好的成效。

「小學是建立良好生活慣性的重要階段」，竹蓮國小組長錢尚云指出，認識並習得保護視力的方法，更是奠定學生終身學習的重要關鍵能力，竹蓮教職員工戮力合作，成就學童「好眼力」。