宜蘭縣雙語教育學校公正國小首座結合視覺藝術，為全縣第10座落成的雙語情境教室，今（17日）揭牌啟用。以公正國小第2屆校友知名藝術家吳炫三大師的畫作為校園情境的主軸，有色彩繽紛的藝廊、彩繪牆等；縣長林姿妙表示，希望縣內學校的雙語情境教室都能啟動，帶領大家走向國際、拚出宜蘭好教育。

縣府極力推動雙語教育學校，挹注經費讓獲得星級認證的學校，建置有特色的雙語情境教室，目前縣內已啟動10所學校，有北成國小、中華國中、復興國中等，後續8校有四結國小、中興國小、新生國小、東澳國小、碧候國小、三星國小將於年底前陸續啟用。

公正國小是宜蘭縣藝術教育中心學校，取得雙語學校星級認證，在縣府補助140萬經費下建置吳炫三雙語藝術教育館，有藝廊、彩繪樓梯、國際廁所、世界之窗等營造校園情境；今由縣長林姿妙、公正國小校長簡信斌、藝術家吳炫三代表人邱文達等人共同揭牌啟用。

簡信斌表示，公正國小在武術、體操、舞蹈、弦樂、雙語、發明展等各方面成績在全國皆名列前茅，以校園博物館化的理念，希望校園處處是學習點，能成為大教具，並兼具獨特性、普遍姓、統整性，藉以發展學校特色，讓孩子學習整合資源、迎向更好的光明。

林姿妙在典禮上用流利英文跟大家打招呼後接著說，對於國際藝術家吳炫三身為宜蘭人感到光榮，有機會跟大家共同見證，讓宜蘭縣躍入國際舞台；感謝所有校長們給予小朋友一個好的學習環境，並奠定良好的美語基礎，讓雙語情境能漸入佳境，期盼縣內100所學校都能啟動情境教室，一起努力拼出宜蘭好教育。

教育處長王泓翔表示，宜蘭縣為全國首創雙語教育星級認證制度，獲得星級認證的學校，縣府都會挹注經費興建情境教室，增加推動雙語課程的效益，讓小朋友將雙語融入生活中，期盼能大幅提升孩子學習能力。