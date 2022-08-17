不少人都喜歡玩刺激的遊樂設施，但這些器材卻時常傳出意外事件。宏都拉斯一名少女日前和家人一起搭乘遊樂設施，未料在遊玩的過程中，她的安全扣環突然鬆開，導致少女被拋飛到空中，最後撞上設施、墜地身亡，現場所有人目睹這一幕都嚇得放聲尖叫。

#Ú𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀𝐇𝐎𝐑𝐀 || Durante la feria patronal en el municipio de Chinda, Santa Bárbara, una menor se cayó de uno de los juegos mecánicos y lamentablemente falleció.



Preliminarmente se conoció que la joven respondía al nombre de Brittany Fernández Orellana (13). pic.twitter.com/jMtbMBLNFG — ConfidencialHonduras (@ConfidencialHN) August 15, 2022

綜合外媒報導，13歲少女費爾楠德絲（Britany Fernandez）日前和家人一起參與在聖芭芭拉舉辦的集會活動，並乘坐名為「芝加哥之輪」的遊樂設施，體驗垂直360度旋轉和平行360度旋轉的刺激快感，沒想到中途竟發生死亡意外。在遊樂設施運行期間，費爾楠德絲的安全扣環突然鬆開，雖然她試圖抓住座位上的物品，最後還是被拋飛到空中，在旋轉4圈後墜地身亡。

從現場目擊者拍攝的影片可以看到，遊樂設施高速旋轉到一半，突然有人被拋飛出座位，在空中旋轉4圈後墜落，最終遭設施擊中，不幸身亡，現場所有人目睹這一幕都嚇得尖叫出聲。部分目擊者表示，費爾楠德絲從座位脫落後已呈現暈厥狀態，隨後就被設施打中。

目前相關單位已經介入調查此案件，而社區居民也對意外事故表示哀悼，費爾楠德絲的朋友、家人得知消息後都悲痛欲絕，在現場舉行了守夜儀式，為她獻上鮮花，費爾楠德絲的家屬透露，她是一名有魅力且充滿活力的好孩子，沒想到竟會遭遇這種憾事。