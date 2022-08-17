八里冰屍案外案！少女曾遭狠父家暴性侵 社工訪談親吐悲慘狀況（蔡雯如攝）

八里冰屍案震驚社會，據了解，將老母親的遺體冰入冰箱長達5年的66歲男子表示，當年母親離世時因為家中經濟困難，因此無法將母親下葬，僅能將遺體冰入冰箱內；全案會曝光是因為少女疑似遭到家暴，學校教師以及訪談時更透露遭父親性侵，校方立刻通報社會局及警方介入，少女才進而透露奶奶遭冰在冰箱裡，全案才曝光。

少女就讀的學校表示，這名少女在校表現活潑開朗，整起事件發生在15日晚間，少女父親打電話給少女的班級導師，表示少女在手腕上自殘，因此希望詢問導師少女在學校的情形，隨後班導師又跟少女交談，少女跟班導師坦承自己心情不好，然後透露自己被父親家暴，還稱「有遭爸爸撫摸身體」。

班導師了解狀況後，立刻通報學校輔導處，該校輔導主任在隔(16)日早上便與少女視訊交談，輔導主任透過視訊確認少女身上的傷口以及瘀青後，少女也再提及遭父親撫摸的情形。

輔導處認為事態嚴重，立刻通報社會局，隨後在當天傍晚5時，2位社工在1位警察的陪同下，前往少女家中訪查，並將少女父親及少女分開、分隔訪談，這時少女在跟社工單獨訪談下，終於透露「奶奶冰在冰箱裡面」。

社工聽到後，立刻與警察將少女帶到派出所詳問，確認之後才在晚間7時返回少女家中查看，果然在冰箱下層發現少女奶奶的遺體，全案至此曝光。

校方也透露，少女有弱勢兒少的身分，她奶奶有中低收入戶證明，父親則沒有中低收入戶的身分，少女在小一、小二時才返台就學，父親也坦承少女小一、小二時會打罵管教，但少女長大之後就比較沒有這類行為。

對於少女疑似遭性侵一事，家防中心表示，會持續了解孩子過往的照顧狀況，若有類似的情事發生的話，會協助進入司法程序處理。

社會局長張麗錦則說，目前少女情緒不穩定，社會局已先行將她安置，社工並與她建立關係了解中。