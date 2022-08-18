由女團「少女時代」出身的南韓32歲女星秀英，自2017年轉戰戲劇圈後便陸續在多部韓劇中演出，自然的演技獲得觀眾喜愛。而近日與少女時代其他成員們一同回歸舞台，發行第5張正規專輯的她，近日登上節目宣傳時，除了意外曝光自己曾感染新冠肺炎外，也出現「長新冠症狀」讓眾人相當驚訝。

睽違5年，南韓女團「少女時代」終於再度合體，推出第5張正規專輯，令粉絲們開心不已，而近期忙著宣傳的她們，也登上了知名綜藝節目《少時貪探》的節目錄製，大方展現她們私底下直爽、開朗的一面。

在第7集的節目當中，秀英跟潤娥原本當天有外出行程，但因拍攝當天氣候不佳而取消，改為兩人的約會模式，她們後來也來到了園藝中心，準備進行園藝活動，而當園藝師拿出花盆時，潤娥便湊上前去聞了一下花，表示「有薰衣草的味道」，沒想到秀英拿著花卻聞不到花香，反問潤娥「有味道嗎？」令其他看片段的成員們相當驚訝，秀英才難過表示「確診後我好像就喪失嗅覺」，意外曝光自己曾染疫，並出現「長新冠」的症狀，其他成員看她困擾的模樣也忍不住表示「看了好想哭」、「好難過喔」。

粉絲們看到影片後感到相當驚訝，直呼「秀英何時確診的？」因為先前只有老么徐玄對外公開確診消息，使工作行程暫緩一周，但秀英卻沒有相關消息，因此意外引發討論。部分粉絲推測，秀英染疫時可能沒有行程活動所以沒有特別公開，但也十分心疼她的現況。

事實上，南韓媒體最近也針對「長新冠」，也就「確診後半年仍是失去味覺和嗅覺的狀態」進行一連串報導，南韓耳鼻喉科專門醫師便建議，出現此症狀的患者，每天早晚以醋、水果、檸檬和咖啡這些味道來刺激味覺當作復健，也能盡快恢復正常。