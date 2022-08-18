王柏盛妻子到相驗室確認解剖結果。（崔正綱攝）

高雄醫學大學附設中和紀念醫院17日發生一起驚悚槍擊案件，57歲朱國江以「行刑式槍決」正在候診的56歲王盛柏，王盛柏頭部、胸部各中1槍，經搶救不治身亡。今日上午在高雄市立殯儀館進行遺體解剖複驗，王盛柏家屬在相驗室外等待，神情相當哀戚，家屬表示不想再掀波瀾並拒絕媒體詢問。

今日上午王盛柏妻子、女兒、岳母等家屬抵達高雄市殯儀館，神情相當哀戚，在相驗室外等待，王盛柏妻子期間數次淚崩痛哭，面對媒體詢問時表示不想再掀波瀾，並拒絕媒體詢問相關問題。

經查在事發多年前兩人因財務問題產生嫌隙，朱國江多次拿槍勒索要錢，還曾走火誤傷自己。2014年因槍砲案入獄服刑，2019年因大腸癌末期申請保外就醫獲准。保外就醫期間多次透過中間人向王盛柏索取2000萬元，曾撂下多句狠話，遭王盛柏告恐嚇取財罪，獲不起訴。17日上午10時許朱國江到高醫耳鼻喉科耳鼻喉科門診候診區找到王盛柏，以行刑式槍決方式開2槍，頭部、胸部各中1槍，經搶救不治身亡。朱男事發後4小時在台南市安平區1間咖啡店遭到警方逮捕。

朱國江如何知道王盛柏當天到高醫就診？據了解，朱國江早年與王盛柏合夥開投資公司時，記下王盛柏的身分證號碼，再透過高醫網路掛號網站輸入王盛柏的身分證字號，查詢後得知王盛柏17日上午會到高醫就診，16日從新北市汐止區攜槍搭乘高鐵到高雄，在高醫附近旅館住一晚，隔天上午再到醫院開槍行凶。