高雄醫學大學附設中和紀念醫院耳鼻喉科門診候診區昨日驚爆槍擊案，王姓男子遭嫌犯朱國江朝頭部及右胸各開1槍後不治，朱嫌案發4小時後在台南1間咖啡店落網。因死者鮮少到醫院，且朱嫌與死者即使相識十餘年，但因財務糾紛積怨已久互不聯絡，為何朱嫌能精準掌握死者行蹤，經調查後才發現，朱嫌因熟知王男的個資，事先透過系統查詢王男就診時間後，前一晚從台北南下前往高醫守候犯案。

經警方了解，凶嫌朱國江與王姓死者是因金錢糾紛引發殺機，其實2人本來就互相熟識，而且這也不是他首次對王男行凶。因此朱嫌開槍後從容的步出醫院，搭乘計程車前往高鐵站，搭車到台南，接著到安平區1間咖啡店喝咖啡，警方鎖定他的位置後，短短4小時內將人逮捕，並起出作案槍枝以及19發子彈，他也沒有掙扎，坦承不諱。

槍手朱國江嫌犯事前掌握亡男個資，查出她看診時間後前往埋伏狙殺。(警方提供)

警方查出，兩人的積怨已長達10餘年，2011年2人合開空頭公司從事「芭樂票」生意，但王將詐欺罪責都推給朱，雙方鬧得不愉快；2012年時2人發生財物糾紛，朱竟持槍脅持王男，並在拉扯之中開槍，造成王男左手受傷，事後再用簡訊恐嚇王男，講出「同歸於盡」等言論。

2014年朱國江更持槍誘騙他人出來想詢問王男下落，結果槍枝走火，朱誤傷自己。2021年時，朱國江想向王男索取2000萬餘元，遭告恐嚇取財，朱國江多次透過中間人傳話，撂下多句狠話，王男心生恐懼，甚至想聲請保護令，但此案以不起訴處分。新仇加舊恨之下，朱國江才殺人洩憤。

而前科累累的朱嫌3年前罹患癌症，因癌細胞轉移聲請保外就醫後，一心想報復，為了一吐怨氣，犯案前1晚他還特地從北部搭車南下，更查出王姓死者要到醫院就診，才大膽闖入開槍犯案。