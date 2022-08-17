朱嫌犯案後步出醫院。

朱嫌犯案後步出醫院。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

朱嫌到耳鼻喉科候診區。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

一名朱姓嫌犯今闖入高醫耳鼻喉科門診候診區，朝著一名王姓男子開槍，王男頭部及右胸各中1槍，緊急搶救後不治。監視器也拍下朱嫌犯案後畫面，他完全不見慌張，步出醫院後搭計程車離開。警方過4小時候在台南逮到人，據了解，雙方是因為金錢糾紛引發殺機，且這也不是第一次對王男行凶，他昨日特地南下就是為了一吐怨氣。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院17日上午10時左右驚傳槍響，監視器拍下，57歲的朱姓嫌犯走進醫院後朝著耳鼻喉科門診方向去，朝王姓男子近距離開了2槍後，就慢慢步出醫院，完全不見慌張，他接著搭乘計程車抵達高鐵站後，就搭車到台南，接著跑到安平區一間咖啡店，警方鎖定目標後，下午14時許到場將人逮捕，並起出作案槍枝以及19發子彈，他也沒有掙扎，坦承不諱。被帶回三民一分局時，面對媒體詢問為何要殺人，他全程不發一語。

警察局長林炎田說，初步掌握，朱姓嫌犯跟王姓死者過去曾投資公司，雙方有債務糾紛，朱嫌交保後，跟王男多次磋商失敗，引起殺機，朱嫌昨日還是特地南下，得知王姓死者今日要到醫院，才到醫院犯案。

不過據了解，朱嫌與王男本互相熟識，而且這次已經不是朱嫌首次對王男行凶，在今年初就曾對王男開槍，但子彈並未命中，王逃過死劫，而前科累累的朱男因詐欺、非法持有槍砲等罪在獄中服刑，但他3年前罹患癌症，申請保外就醫，才有機會犯案，為了一吐怨氣，才大膽闖入醫院開槍。