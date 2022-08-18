挪威央行宣布，將指標利率提高0.5％，至1.75％。該央行在聲明中提到，挪威需要大幅上調政策利率以緩解通膨壓力，可能會在9月再次升息。這次升息符合大多數分析師預期，但超過該行本身在6月時作出將利率提高至1.5％的預測。