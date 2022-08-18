挪威央行升息2碼 9月恐再升 21:532022/08/18 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 挪威央行宣布，將指標利率提高0.5％，至1.75％。該央行在聲明中提到，挪威需要大幅上調政策利率以緩解通膨壓力，可能會在9月再次升息。這次升息符合大多數分析師預期，但超過該行本身在6月時作出將利率提高至1.5％的預測。 菲律賓央行升息2碼 今年第四度 A股將上演政策利多行情 挪威石油基金 上半年大虧5.2兆 #升息 #挪威 #央行升息 #恐再 #挪威央行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》通膨未改善 ECB官員籲加大升息 15:512022/08/18 財經 升息導致超跌 逢低布局 04:102022/08/17 投資理財 聯博趙心盈：美國股債吸引力浮現 04:102022/08/18 專題周報 英CPI年增逾10％飆40年新高 04:102022/08/18 全球財經 觀念平台－通膨領先央行 04:102022/08/18 專題周報 央行總裁評比 楊金龍奪三A 04:102022/08/17 財經要聞 挪威主權財富基金 上半年投資報酬率-14.4％ 21:222022/08/17 財經 《國際經濟》升不升息左右為難 日7月通膨估逾2% 11:192022/08/18 財經 紐西蘭央行連四次升息2碼 估明年初利率達4％ 13:322022/08/17 財經 印度股止跌回升法人看好中長線 04:102022/08/17 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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