菲律賓央行升息2碼 今年第四度 21:482022/08/18 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為遏止通膨，菲律賓央行18日把指標利率上調2碼，至3.75％，符合市場預期，是今年第4次升息。菲律賓央行當地通膨在7月創下6.4％的近四年新高，首7月平均為4.7％，高於菲律賓央行今年2％至4％的目標區間。 印度股市負轉正 印度基金可趁勢布局 挪威央行升息2碼 9月恐再升 美7月零售銷售 不如預期 #菲律賓央行 #通膨 #指標利率 #上調 #市場預期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不畏通膨 基建基金籌資飆新高 04:102022/08/18 全球財經 美7月零售銷售按月持平 不如市場預期 22:032022/08/17 財經 《國際金融》通膨未改善 ECB官員籲加大升息 15:512022/08/18 財經 《國際金融》通膨壓力再現 歐股跌0.91% 09:392022/08/18 財經 陸通膨率 估階段性突破3％ 04:102022/08/18 全球財經 觀念平台－通膨領先央行 04:102022/08/18 專題周報 凌陽：耶誕節旺季效應恐落空 04:102022/08/18 證券．權證 匯率期貨趨勢專欄－升息未停前 美元偏多看 04:102022/08/18 證券．權證 英CPI年增逾10％飆40年新高 04:102022/08/18 全球財經 中國也防通膨！銀保監副主席：盡力避免超額貨幣投放 12:532022/08/18 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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