為遏止通膨，菲律賓央行18日把指標利率上調2碼，至3.75％，符合市場預期，是今年第4次升息。菲律賓央行當地通膨在7月創下6.4％的近四年新高，首7月平均為4.7％，高於菲律賓央行今年2％至4％的目標區間。