台股加權指數19日開低在15,394.36點，權王台積電（2330）開低在519元，大型權值股休息，中小型股續強，生技股及防疫概念股向上攻堅，買單也持續拉抬IC設計及網通股，台股早盤指數狹幅盤下震盪。

數名聯準會官員對於9月升息發出的訊號雜陳，令美國四大指數走勢震盪，尾盤在思科、碳化矽領導廠商Wolfspeed財報創佳績，以及數據顯示經濟仍穩健的帶動下全面收高。

道瓊工業平均指數8月18日終場上漲0.06％ （18.72點）、收33,999.04點。那斯達克指數上漲0.21％（27.22點）、收12,965.34點。費城半導體指數上漲2.28％（67.72點）、收3,037.84點

元富投顧指出，在9月22日聯準會（Fed）再一次升息前，美股四大指數不會再破底，大概是區間震盪，9月份以後，則要看消費者物價指數（CPI）指數下修的情況，若保持緩降，Fed年底或到明年第一季，實質利率若升到3.5％～3.75％，市場依然可以接受，美國科技股可望慢慢回到多頭成長格局，也將帶動台灣電子族群再回到多頭。

大盤價量也會恢復去年水準，而在此之前，台股也是在14,000～16,000區間整理，類股輪漲，但中小型股、低價、轉機個股較有反彈空間。