根據大陸財聯社報導，在近期高溫天氣影響下，大陸多個省份的用電負荷屢創新高，為保障用電高峰電網安全運行，大陸國家電網在部分高溫高負荷省份試點推行電動汽車錯避峰充電。

目前首批展開試點的地區包含如重慶、浙江、湖北三省市，覆蓋近35萬根充電樁，將在下午3時到晚上10時用電高峰時段，適時適度調整充電功率，平抑用電高峰負荷。同時，國家電網還將通過手機充電用戶端，發放充電服務費5折優惠券，引導電動車主，在夜間等低峰時段充電。