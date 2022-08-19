根據路透社19日報導，台灣經濟部表示，尚未接到有關一項由美國新主導，主要是晶片製造的會議參加通知。不過經濟部指出，台灣長久以來在供應鏈方面都與美國合作密切。

相較於韓國外交部長已於18日宣布，將參加這個暫稱Chip 4籌備會議。路透社報導，18日晚間就收到經濟部以上聲明，內容指出對於這項會議，目前還沒有任何相關通知。

經濟部解釋，在過去台美交流與對話中，美方的確有提出相似概念，但那時並沒有實際內容。台灣與美國一直在供應鏈韌性與產業方面相互合作，而且是重要合作夥伴。若接下來有媒體報導此會議的後續，台灣政府會密切留意。

路透社指出，重要半導體生產地的台灣，也是全球最大晶圓代工廠台積電的總部所在地，再者，台積電正是美國蘋果主要供應商。當全球晶片短缺已影響到汽車產能以及消費電子產品時，台北和北京之間的軍事緊張情勢也正在升溫，台灣急於向自己最重要的國際支持者美國，展現台灣不只是個可靠的盟友外，也是個靠譜的產品供應業者。