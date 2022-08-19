都說「撒嬌的女人最好命」，但有些女生偏偏個性強硬、有主見，且做事乾脆俐落，不喜歡在人前示弱，《搜狐網》運勢專欄就點名3大生肖女相當好強，不能忍受一點委屈，為此不惜拚盡全力得到自己想要的結果。

▍生肖馬

生肖屬馬的女生脾氣強硬，她們待人處事的方式乾脆俐落，愛與不愛都是一句話的事情，不喜歡藕斷絲連、拖泥帶水。面對工作同樣如此，相較於受雇於人，她們喜歡自己當老闆，不喜歡受人驅使；除此之外，屬馬女在愛情也十分強勢，所以希望能找到一個凡事都能遷就自己的對象。

▍生肖龍

生肖屬龍的女生天生高傲，不甘願屈居人後，就算對象是男性也一樣，不服輸的她們用盡全力就是希望能高人一等、將男性甩在身後，正因為不服輸和要強的個性，支撐著她們勇往直前，且往往都能做出一番成績，積累一筆財富，即便是婚後也能將家庭經營得有聲有色。

▍生肖虎

生肖屬虎的女生天生就很強勢，她們不甘願落後別人，所以無論是事業或是家庭，她們都希望能勝人一籌，因此在職場上，會將所有事情做到盡善盡美，不容一絲差錯；就算失敗了也絕不會自怨自艾或是裹足不前。面對家庭同樣會勞心勞力的付出所有，打造人人稱羨的幸福生活。