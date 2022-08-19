阿聯酋航空19日宣布成立全球最大垂直農場，攜手Crop One，以4,000萬美元（台幣約12億元）合資創辦阿聯酋航空Crop One，建立公司首座垂直農場Bustanica，共同打造全球最大的水耕農場，可以種植超過100萬種農作物，每日產量3,000公斤。

阿聯酋航空空廚（Emirates Flight Catering）是最大航空餐飲供應商之一、服務逾100家航空公司。

阿聯酋航空集團董事長、親王謝赫阿哈邁德表示，長期的糧食安全及自給自足對任何國家的經濟成長至關重要。杜拜雖面臨氣候及耕地受限的挑戰，但Bustanica在與阿拉伯聯合大公國食品安全與水資源安全策略一致的前提下，迎來創新和投資的新時代。

Bustanica位於阿勒馬克圖姆國際機場，鄰近杜拜世界中心，佔地33萬平方英尺（約9,272坪），由人工管理生長環境，結合機器學習、人工智慧等科技，並由農業學專家、工程師、園藝家及植物學家組成的專業團隊營運，可生產超過100萬公斤的綠葉蔬菜，用水量比傳統農業少95％，每年將減少逾2.5億公升用水量，生產超過100萬公斤鮮蔬，不含殺蟲劑、除草劑及化學物質。

搭乘阿聯酋航空與其他航空公司的旅客將可品嚐萵苣、芝麻葉、菠菜等美味蔬菜及多種沙拉鮮蔬。Bustanica也計劃拓展蔬果生產及銷售。

Crop One執行長Craig Ratajczyk表示，這座全球最大的垂直農場希望滿足全球對新鮮當地食品的需求，並建構永續未來，希望有機會讓垂直農場遍佈世界各地。