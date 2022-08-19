台灣期貨業龍頭元大期貨（6023），今年上半年累計稅前盈餘達5.61億元，年增逾3％，營業淨利達2.3億元，槓桿交易商業務的獲利已超越去年全年度獲利。近年發展主軸，包括「備資金」、「顧人才」、「拚數位」、「拓商機」、「拚升級」、「樂永續」等六大方向。

元大期貨19日受邀參與「櫃買市場業績發表會」，副董周筱玲指出，期貨業今年上半年經營辛苦，在升息、大環境的變化下，公司掌握未來趨勢方向，在財務與經營策略方面，都已準備好了，相信經營將漸入佳境。

針對升息所帶來的影響，總經理許國村表示，除了利率固定的次順位債以外，元大期貨在任何金融機構都沒有借款，因此，升息對資金成本沒有影響；而在收入面上，部分獲利來自客戶保證金利息收入，升息則可以增加利息收益。

此外，投資人關注元大期貨是否有併購計畫，許國村說，如果有遇到合適的策略投資標的，會評估評估併購的可能性，但在疫情對各國市場影響仍不定下，目前並沒有明確的併購標的，現階段仍以提升總分公司及海外子公司獲利為主要目標。