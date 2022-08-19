和碩第二波高層人事異動案出爐，和碩宣布，新任技術長為董事長特助徐衍珍、研發暨工程資深副總經理王炳欽，開了科技下游產業雙技術長的先例，而原營運長姚德慈也同樣在新任執行長接棒後卸下職務，和碩表示，兩位新任執行長將分擔原有營運長的日常工作內容，現階段不會有營運長繼任人選。

和碩在8月11日董事會通過布達新的共同執行長人選後，便交由新的共同執行長做高層人事如營運長、技術長等新的經營團隊異動，而和碩終於在19日正式公告第二波高層人事名單。

王炳欽在華碩、和碩分家後，曾出任華碩筆記型電腦第一事業群總經理，離開華碩後進入和碩，也曾擔任和碩第一事業群總經理，2016年則被調任為研發暨工程資深副總經理，在內部被視為研發實力堅強，至於徐衍珍則長期受到董事長童子賢的重用，也曾被派往轉投資公司機殼廠鎧勝負責爭取iPhone中框代工訂單，功敗垂成後回到和碩擔任董事長特助，和碩從廣達、仁寶等同業重金挖角所組成的新伺服器事業單位，正是由徐衍珍帶隊衝刺，能不能在擔任和碩技術長之餘，繼續為和碩長年沒有結出甜美果實的伺服器業務衝出一番新氣象，大家都在看。

至於原技術長黃中于、原營運長姚德慈，在卸下原職後，都轉任至董事長室擔任董事長特別助理暨資深副總經理，協助董事長處理相關決策、技術與管理。