2022富比士中國數位經濟百強榜單昨（20日）晚揭曉，騰訊控股以2兆9163億元（人民幣，下同）總市值的絕對優勢一馬當先，阿里巴巴緊隨其後，中國移動位居第三。

中新社報導，榜單昨日在江西上饒發布。中國數位經濟企業中綜合實力表現突出的100家企業入選「2022中國數位經濟100強」，排在前十名的依序是騰訊、阿里巴巴、中國移動、京東、中國電信、美的集團、工業富聯、中國聯通、聯想集團和小米集團，覆蓋了互聯網、電信營運商和家電、電子製造企業。

數據顯示，「2022中國數位經濟100強」入選企業的總市值達16兆4507億元，平均市值達1645億元。其中，市值最高的騰訊達到2兆9163億元。100家入選企業的資產約14兆7818億元，資產最高的中國移動達1兆8413億元。

值得注意的是，即使未上市的中國企業沒有進入到百強，但諸如華為、字節跳動等巨頭，在數位經濟方面也展現出強勁實力。