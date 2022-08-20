高雄都發局20日表示，2022國家卓越建設獎揭曉，高雄都發建設獲5大獎，取得全球卓越建設獎參賽資格，高雄市三民區新都段社會住宅，獲頒最高榮譽「卓越獎」，機11凱旋青樹社會住宅獲特別獎及金質獎，旗糖創新博覽場域、六龜之心都市空間改造得金質獎，高雄都發局長吳文彥感謝評審委員與中華民國不動產協進會的肯定，他強調，這些獎項不僅是對陳其邁市長帶領市政團隊的鼓勵，更是高雄市民的榮耀。

國家卓越建設獎(FIABCI-Taiwan Real Estate Excellence Awards)，為臺灣年度建設的最高榮譽，得獎者同時被推薦代表臺灣參加「全球卓越建設獎」的資格，透過國內產官學各界熱烈參與，逐漸形成社會對人文環境保護共識、發揮建築美學的創意，使國人感受到是一件有助於社會進步且深具意義的活動，更因為與世界建築理念同步發展，從而營造更健康合宜的生活環境，形塑生態永續城市環境文化。

吳文彥表示，在居住正義方面，陳其邁市長上任後，為全方位滿足企業員工、就業青年、經濟或社會弱勢者的居住需求，成立社宅推動整合平台、與中央合作興建12,000戶，並提供首購低利貸款，最長40年、利率最低1.31%起；增額租金補貼，增額補貼1萬戶，共8萬戶，並將囤房稅預估收入3億元，全數用於租金補貼，遏止炒房投機行為。

他說，在產業轉型方面，陳其邁市長帶領高市府團隊，2年拼4年，積極建構南部半導體S廊帶，吸引國內外世界大廠投資高雄，今年增加青年就業機會25,000個，較110年成長169%。

吳文彥指出，高市府與中央協力合作，積極推動微型產業園區及地方創生計畫，將百年旗山糖廠改造為旗糖創新博覽場域，並推動六龜老街古蹟修復與採樟歷史場域改造活化，呼應地方需求，引入大學創新能量，提供山城九區在地農特產品展售、觀光加值、文化生態導覽等多元服務，吸引更多青年返鄉創業，以期活化地方經濟永續發展。

高雄都發局表示，得獎是榮譽與肯定，將持續落實城市轉型產業優先政策，發展亞洲新灣區成為5G AIoT創新園區、開發北城高雄科技廊帶，藉由新創產業聚落形成，鼓勵青年返鄉。攜手中央推動興建社會住宅，擴大租金補貼及辦理包租代管，多元照顧市民居住需求。推動公辦都更及加速土地活化，發掘地方魅力營造特色城鄉，打造高雄成為友善宜居城市。