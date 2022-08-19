國民黨高雄市長參選人柯志恩19日批評蔡英文總統、行政院長蘇貞昌對於國人遭騙至柬埔寨一事，態度冷血、傲慢，而藍營議員李雅靜也批評蔡政府力推新南向政策，竟是讓台灣成為人肉市場，高雄案件數還位居全國第二，對此，高市府回應目前警方正積極處置當中，而綠營高市議員怒斥柯志恩邏輯謬誤，公然對蔡英文總統造謠，要求柯志恩道歉。

柯志恩表示，近期有不少國人遭詐騙前往柬埔寨工作，甚至傳出被虐待、毆打、性侵、性剝削等駭人聽聞的罪行。但面對民眾憂心，蔡英文不只隻字未提，近4篇臉書文章也全都與選舉有關，彷彿國人在外受苦受難，一點都與她無關，而蘇貞昌更是離譜，竟聲稱目前清查後「只有120人失聯」，她不禁想問，多達百位國人下落不明，政府為何能如此冷血、傲慢。

李雅靜痛批，蔡政府上任以來，力推新南向政策，至今還沒看到具體經濟成效，卻讓台灣成為人肉市場，不斷將台灣年輕人南向輸出到柬埔寨、緬甸等國，成為任由詐騙集團宰割的俎肉。根據警政署統計受理案件數，高雄市35件位居全國第二，僅次屏東縣的41案，她要求高市府積極透過各項管道宣導。

對此，高市府強調，高雄市長陳其邁18日已針對柬埔寨詐騙事件召開治安會報，並指示警方密切掌握高雄市情形，提供報案家屬必要協助，採取專案專人列管方式，並要求相關局處加強宣導反詐騙。高市府警察局已展開清查高市赴柬埔寨人口，並要求轄區派出所釐清是否有未歸者。

民進黨高市議員林智鴻反嗆柯志恩，蔡英文18日發出的4篇貼文中，一篇是針對中共近期對台軍事挑釁，為國軍弟兄加油打氣，另1篇則是向國人報告「台美21世紀貿易倡議」的協商談判目標，並非柯志恩所說的發文都跟選舉相關，柯志恩不僅邏輯謬誤，發文前沒查核事實，還公然造謠，要求柯志恩向蔡英文道歉。

民進黨高市議員參選人蘇致榮表示，針對柬埔寨詐騙案件，蘇貞昌早已表態，「絕對不允許歹徒裡應外合，將台灣子弟拐賣異鄉。」並責成由政務委員羅秉成召集跨部會專案會議，從預防、勸阻、救援、究辦等四個面向積極處理。奉勸柯志恩不要一昧唱衰高雄、批評政府。