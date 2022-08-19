我國國營政策性專業銀行「輸出入銀行」，於8月15日主辦「印尼投資商機研討會」，並由印尼投資部(BKPM)、駐台北印尼經濟貿易代表處(IETO)及資誠聯合會計師事務所共同協辦，現場參與廠商熱烈，活動圓滿完成。

印尼天然資源豐富且勞動力充足，其2.7億人口的內需市場及消費力使其成為全球矚目的潛力國家，本次研討會聚焦在投資實務與稅務法規分享，帶領廠商掌握印尼商機。

輸出入銀行總經理戴燈山於致詞時表示，為協助我國企業於印尼的多元布局，輸出入銀行雅加達代表人辦事處預計於2022年第四季正式開業，屆時將就近服務欲赴印尼投資布局的臺商企業，相信對於提升臺灣與印尼雙邊的經貿往來，會有很大的助益。

駐台北印尼經濟貿易代表處代表章溥帝(Mr. Budi Santoso)於致詞時表示，印尼擁有全球最大的鎳礦資源，其人力資源充沛，勞動人口平均年齡低，為吸引外國投資，過去2年間亦積極推動「綜合法案（Omnibus Law）」，以提供更為開放、便捷的投資環境，加上印尼的經濟也維持穩定發展，通貨膨脹率低於5％，在東南亞國家中表現亮眼，且今年第二季的經濟成長率為5.4％，優於許多世界大國，相對具有競爭力。

駐台北印尼經濟貿易代表處投資部主任包習理(Mr. Ali Fauzi)指出，印尼政府希望從傳統產業走向高附加價值的產業，近期發展重點為電動車及電池相關產業，現已吸引臺灣鴻海以及南韓現代等國際企業到印尼投資。此外，近期另一個焦點是印尼首都的遷移，新首都Nusantara意指群島，象徵印尼的地理環境，該城市將以高科技、潔淨、永續、低碳聚落為目標，也將建立2個新水壩，提供穩定的供水。印尼歡迎外國企業投資，現已設有15個經濟特區，並持續提升經濟體質，打造適於投資以及企業經營的環境。

本次研討會聚焦在投資實務與稅務法規分享，在印尼深耕30多年的力麗企業董事長郭紹儀，從人力、產業及法規等面向，分享投資印尼市場的實務經驗，同時提醒廠商應遵守當地法規，例如應重視汙水的處理，一步到位地建置相關設施，以奠定永續經營基礎。

從稅務法規的觀點來看，資誠聯合會計師事務所東南亞業務與稅務服務副總經理鍾佳縈表示，在印尼投資要考量四面向：投資環境、當地法規、稅務成本及實務稽核面，並應設置自我評估機制，落實遵循當地稅務法規。

為提供廠商多元的金融服務資訊，輸出入銀行業務部經理鄭秀如進行融資及輸出保險業務介紹，在開拓外貿商機的同時，如何善用政府金融支援，取得資金並有效規避風險。研討會同時安排在印尼擁有逾百年歷史及綿密分行網絡的印尼人民銀行台北分行業務經理白坤倪(Mr. M. Baiquni Husein)進行該行之金融服務介紹。

輸出入銀行自1979年成立以來，肩負強化貿易金融、協助對外貿易的官方政策銀行功能，對於協助廠商開拓海外市場，分擔貿易風險，促進我國產業升級及經濟發展的成效顯著。

未來，輸出入銀行仍將持續配合政府新南向政策，強化臺灣與新南向國家的連結，引導臺灣廠商掌握印尼的暢旺商機。