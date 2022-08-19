佛光大學今年2月與寬心園聯名推出手工醬料「三好醬」香菇辣椒醬、香草堅果醬、素XO醬，大獲市場好評與肯定後，今年8月再度攜手推出代表台灣味的「麻油薑泥醬」與融合傳統與創新的「猴菇梅干醬」搶市！

根據世界素食人口報告指出，台灣素食人口已突破300萬，全台吃素人口約占13％，比例躍居世界第二，等於台灣每10人當中，至少有1人吃素，加上近年健康意識抬頭，追求健康和無肉飲食的素蔬食人口，更是與日俱增，讓吃素不再侷限於宗教信仰，有更多的素食者是為了健康、環保，進而選擇享用蔬食料理，估計潛在的蔬食客群人口突破600萬，蔬食料理商機龐大。

因此，佛光大學與寬心園今年8月二度攜手合作，推出代表台灣味的「麻油薑泥醬」，與融合傳統與創新的「猴菇梅干醬」搶市！

寬心園廚藝總監施建瑋表示，梅干菜是台灣菜代表性的食材，與香椿巧妙地搭配，讓兩者的香氣融合又有層次，令人回味無窮。「猴菇梅干醬」精選台灣梅干菜搭配菇中之王「猴頭菇」，增添多元口感，加上適量的香椿調和風味。是從經典古法「保存食」創新開發的美味醬料，味道甘鹹香濃，並風味獨特，讓人口頰留香的好滋味，最適合用來拌飯、拌麵或烹煮菜餚。

寬心園與佛光大學另一款合作的醬料－「麻油薑泥醬」，以台灣在地新鮮薑泥與低溫初榨上等黑麻油結合，加上天然調味料，低溫熬煮，可用來拌麵、炒飯、蔬菜，或為湯品增加風味，或作為火鍋湯底，尤其適合冬季溫補料理，可說是百搭萬用的好醬。