南華大學近年來致力推動台灣永續目標與世界趨勢接軌，並於8月12日至14日至台北世貿中心參加為期三天的「2022亞太永續行動博覽會」，藉以展現推動永續發展的執行成果，此次參展更榮獲「2022年亞太永續行動綠色設計獎-銅獎」，是大學院校唯一獲獎的學校。

南華大學參展榮獲「2022年亞太永續行動綠色設計獎-銅獎」(照片/南華大學提供)

南華大學共設置「南華大學USR計畫」與「台灣慢城聯盟」兩大主題區，呈現如何推廣及落實「生命教育、環境永續、智慧創新、三好校園」之辦學特色，並在聯合國SDGs框架下，以「共好：深耕彰雲嘉、擴散影響力」整合USR計畫為執行目標。

南華大學林聰明表示，學校長期深耕地方，從在地到國際，建立共好共融，並將生態農業產業、慢食慢遊鏈結擴散至國內，包含於105年協助嘉義縣大林鎮通過國際慢城認證，陸續複製經驗協助屏東縣竹田鄉、台東縣池上鄉申請國際慢城認證，更積極把觸角往海外延伸至泰國推廣慢城理念。台灣慢城聯盟於109年正式成立，學校亦協助聯盟在屏東縣竹田鄉辦理首屆年會，以慢城指標為架構提供城鎮執政者更好的經營指引。「慢」的理念是可以深入生活、飲食、旅遊及產業，這也是南華大學擴散慢理念的初衷。因此，此次展出亮點著重於推廣USR計畫成果以及從「大林慢城營造」到「國際慢城意涵擴散」凝聚臺灣慢城鄉鎮特色。

南華大學這次展出亮點著重於推廣USR計畫成果以及從「大林慢城營造」到「國際慢城意涵擴散」凝聚臺灣慢城鄉鎮特色。(照片/南華大學提供)

南華大學USR計畫共同主持人許澤宇老師指出，為響應低碳，展場整體以梯型設計，將空間規畫一系列主題導覽，營造舒適明亮及帶領參與展覽的民眾或貴賓了解USR計畫之深耕成果，並且運用掃描QR code方式說明及介紹計畫成果，透過經驗的傳承與分享，擴大發揮社會影響力。

展場空間規畫一系列主題導覽，營造舒適明亮及帶領參與展覽的民眾或貴賓了解USR計畫之深耕成果。(照片/南華大學提供)

南華大學深耕在地，從大林出發、擴及全台灣，並邁向國際推動在地共榮，與在地社區連結度高；更以聯合國永續發展17項指標來發展學校特色，提升教學、研究與產學能量，以世界級綠色大學典範為目標，更為台灣發展綠色經濟注入新動力，也對社會產生正向的影響力與貢獻，此次能榮獲「2022年亞太永續行動綠色設計獎」銅獎，可說是實至名歸。