（台北國際觀光博覽會開展，國泰航空「網購快閃店」開幕登場。圖／國泰航空提供） 為期4天的台北國際觀光博覽會正式開跑。國泰航空精選多款限量獨家商品，打造專屬於你的「網購快閃店」。自8/19～8/22展期間，天天抽出國泰航空台港來回機票，以及每日限量推出一美元商品，包括國泰航空月餅禮盒、A321neo模型飛機及超商禮券等，並推出全球獨家的「國泰航空商務艙中式餐具組」。國泰航空機組人員更於現場與會員們互動合影。為提供會員擁有與世界同步的購物快感，國泰航空首次將多樣的世界好物搬到台北國際觀光博覽會現場，會員也可於現場取得專屬優惠的QR code，最低五折驚喜價換購。此外，展場更加入多元的飛行元素與氛圍，讓你不出國也能享有獨特的體驗。作為航空迷與旅遊玩家者絕對要知道的限定優惠，國泰航空網購快閃店將國泰航空品牌獨家商品、法式質感餐廚、香港城市意象文創小物等搬進展場，推出展場限定優惠五折起，開展期間一起至網購快閃店挖寶，開啟哩享人生。台北國際觀光博覽會展期間，到現場互動就能拿好禮：國泰航空品牌獨家商品、法式質感餐廚、香港城市意象文創小物等，展場限定優惠五折起，且凡於現場加入會員就能以1美元換購「統一超商100元虛擬商品卡」，及於現場申辦國泰世華亞洲萬里通聯名卡可享扭蛋抽好禮，有機會將國泰航空機票優惠碼、台灣大車隊搭車金及多款精美禮品帶回家。國泰航空網購快閃店，開展期間於每日13：00、14：00、15：00三個時段舉行整點活動，推出全球首賣的「國泰航空商務艙中式餐具組」，每日限量10組，珍藏專屬於你的空中美饌儀式感。現場更限量推出1美元換購國泰航空雜錦迷你月餅禮盒、國泰航空空中巴士A321neo客機模型（1：200比例）活動，一同度過中秋佳節並收藏經典客機製成的精品。此外，今年更推出國泰航空夢想機票活動，限量抽出台港來回機票，邀你重燃飛行熱情。