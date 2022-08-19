用心禮遇人才，亞泥在19日出爐的「2022亞洲最佳企業雇主獎」得獎名單中再度獲得國際級肯定，蟬聯殊榮！亞泥總經理李坤炎指出，亞泥提供幸福友善的職場環境、多元發展的職涯規劃，讓不同世代相互提攜、學習、成長，發揮潛能、創造價值，共同擦亮亞泥招牌。

「亞洲最佳企業雇主獎」是亞太區人力資源管理領域最具權威指標性的獎項之一，由知名人力資源雜誌《HR Asia》所舉辦，除了專家組成評審委員會評鑑外，也讓員工以匿名方式填寫問卷，幫公司打分數。

李坤炎表示，亞泥一向視員工為最大資產，為了建立永續經營的人才梯隊，亞泥長期系統性地培育員工，依照不同職業類別與階層，提供職能課程，有針對新生代的培訓課程、有針對中階主管的管理課程，也有專為人才傳承所開辦的內部講師訓練課程，另外還有各類讀書會、分享會、ESG趨勢講座……等。

就連疫情期間，亞泥指出，教育訓練也從未中斷，透過e-learning線上學習，讓員工隨時做好準備，保有充足競爭力，因應瞬息萬變的新時代。

全方位照顧員工，李坤炎指出，是亞泥徵才和留才的最主要關鍵，從薪酬體制到福利方案，從學習發展到晉升制度，亞泥承諾會持續營造互動良好的組織文化，提升產業競爭力與員工認同度，這也是企業永續經營的最厚實基礎。