中共中央網信辦副主任牛一兵19日表示，中國數位經濟規模連續多年穩居世界第二，從2012年的11兆元(人民幣，下同)增長到2021年的45.5兆元，占GDP比重由21.6％提升到39.8％。

牛一兵說，中國網民規模、國家頂層網域名註冊量均為全球第一。互聯網發展水準居全球第二。2012至2021年，中國網民規模從5.64億增長到10.32億，互聯網普及率從42.1％提升到73％。

他指出，中國數位經濟規模連續多年穩居世界第二，從2012年的11兆元增長到2021年的45.5兆元，占GDP比重由21.6％提升到39.8％，電商交易額、移動支付交易規模全球第一。

牛一兵指出，清朗系列專項行動開展以來，針對飯圈亂象、互聯網帳戶亂象、網路暴力等突出問題開展了30多項專項整治，清理違法和不良資訊200多億條，帳號近14億個。他透露，今年上半年，累計依法約談網站平台3491家，罰款處罰283家，暫停功能或更新419家，下架移動應用程式177款，會同電信主管部門取消違法網站許可或備案、關閉違法網站12292家。

他還表示，進入十四五時期和今後更長一個時期，將把中共十八大以來的經驗總結好、發揚好，切實體現和貫穿到網路安全和資訊化工作的各方面和全過程，努力在主要領域取得重要突破，推動實現網信發展水準大幅躍升。