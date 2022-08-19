國立海科館自即日起推出「5G 沉浸互動體驗特展－潛入蔚藍海底冒險」，讓觀展的民眾不用潛水，就能感受與海洋生物共游大海的體驗。（國立海科館提供／張志康基隆傳真）

今年夏天炎熱少雨，不少民眾都希望能夠在海中與海洋生物互動。國立海洋科技博物館19日推出「5G 沉浸互動體驗特展－潛入蔚藍海底冒險」，讓民眾不需要潛水，就能透過科技的運用，飽覽海洋之美與體驗沉浸海裡並與海洋生物互動。

海科館館長陳素芬表示，海科館運用5G 科技以高速度、低延遲、多連結之特性，創造全新型態的博物館參觀體驗。除了於望海巷潮境海灣資源保護區以4K水下攝影機實地拍攝並透過 5G 高速網路回傳至展館讓民眾參觀外，透過這次「5G沉浸互動體驗特展」，於展區呈現有多角度大型屏幕並搭載VR 實境技術，讓參觀的觀眾有身歷其境，感受海底世界的魅力及與海底互動的奇妙感受。

陳素芬笑著說，運氣好的話，更可看到潮境保護區的新房客，如野生章魚哥「藍蛸」的芳蹤及多隻海龜的蹤跡。另外，展示也結合AI辨識技術，參觀民眾的移動也將與水中影像有即時互動與串連，並經由海科館庫藏資料庫的科技結合，即時帶入了海洋知識。

這項互動式的沉浸互動體驗特展，邀請台灣首位水下鯨豚攝影師金磊以及擅長拍攝珊瑚礁、海龜攝影師蘇淮提供珍貴的水下影片，再經由VR沉浸式體驗科技的建置，讓訪客彷若置身海底，並近距離觀察鯨豚、海龜展開VR互動體驗。此外，特展參觀民眾可藉由展館所提供的NFC勇者手環展開互動式參觀及參與八道主題式的闖關遊戲。

「5G 沉浸互動體驗特展－潛入蔚藍海底冒險」展期自即日起至8月28日，展覽期間每日於11：00、13：30、15：00各有3場專人導覽之預約。