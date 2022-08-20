國家卓越建設獎，台中市政府水利局囊括4獎的肯定。（台中市政府提供）

2022年國家卓越建設獎為國內年度建設最高榮譽獎之一！中市水利局長范世億說，該局四件公共工程參賽全數獲獎，分別是「惠來溪及潮洋現地處理水環境改善工程」、「旱溝排水水環境改善計畫中部科學（后里）園區綠10-2溪畔景觀池工程」、「台中市綠川水環境改善工程（興大園道亮點河岸）」、「東大溪水環境及鄰近區域環境改善工程」，顯示該局在水環境改善工程推動有目共睹。

范世億說，「惠來溪及潮洋溪現地處理及水環境改善工程」獲得最佳施工品質類「卓越獎」，以水質改善為核心，除兼顧既有的河道防洪機能外，同時進行水質改善及整體水岸環境提升，注入綠色元素；打造惠來溪與潮洋溪的新風貌，該工程取得最佳施工品質類卓越獎，也取得金安獎與工程會金質獎。

范世億指出，「旱溝排水水環境改善計畫中部科學(后里)園區綠10-2溪畔景觀池工程」獲得最佳環境文化類「金質獎」，為提升后里地區的防洪安全，同時兼顧休憩及生態機能，打造面積約1.06公頃的生態滯洪池，並於臨路側規畫人行步道、賞景等空間，提供園區及周邊居民舒適的休憩空間；尤其通過今年梅雨鋒面過境的強降雨考驗，易淹區域已無淹水情形成功發揮滯洪減災功效。

「台中市綠川水環境改善工程（興大園道亮點河岸）」獲得最佳環境文化類「金質獎」，工程兼顧防洪、水質、景觀及居民生活需求，整治後綠川沿岸成為舒適的休閒空間，與在地融合且具有溫度。綠川興大段有三大特色，包含營造生態多樣性、親水環境及保留人文空間，打破校園與社區的邊界，為興大週邊帶來新氣象。

范世億強調，「東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」獲得最佳環境文化類「金質獎」，以打造日處理量達1萬噸的水處理設施，同時導入油脂截留器創新施政，成功將東大溪水質由嚴重污染降至輕度汙染。該工程也同時獲得「行政院人事行政總處110年度標竿學習案例特優獎」、「第21屆公共工程金質獎設施類─優等獎」等多項大獎肯定。