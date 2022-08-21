日本《讀賣新聞》21日引述多名政府官員證實，考量到「台灣有事」的可能突發狀況，日本政府已經決定引進遠程巡弋飛彈，並且考慮擁有逾1000枚，將主要部署在日本西南群島至九州一帶，目標是縮小與部署了大量彈道飛彈的中國大陸差距，這些飛彈的射程將可到達北韓及大陸沿海地區。

日本政府傳出，目標擁有1000枚射程達1000公里的長程飛彈。

《讀賣新聞》引述多名日本政府官員透露，日本政府將提升陸上自衛隊部署的國產12型地對艦飛彈射程，從現行的100多公里擴大至1000公里，屆時飛彈射程將可達北韓及中國大陸沿海地區。

另外也將進一步改良，讓飛彈可從艦艇或戰機上發射，日本政府也已決定，比原計畫提前2年，最快於2024年度部署陸射改良型飛彈，未來也將應用於地面攻擊。

日本12型地對艦誘導彈與美軍海馬士多管火箭系統（HIMARS）等比較。

日本政府即將在年底修訂國家安全保障戰略文件，報導指出，預料屆時日本政府將以自衛為由，宣布將具備能攻擊敵方飛彈發射基地的「反擊能力」。此外為了盡快擁有逾1000枚飛彈，也有必要增加參與飛彈開發的企業生產線，目前日本防衛省已考慮建立系統，支援相關企業的設備投資。

報導指出，日本政府之所以設定了擁有大量遠程飛彈的目標，主因在於日美與解放軍飛彈攻擊的能力差距太大。一方面，礙於日本的政策是不具備「敵基地攻擊能力」（反擊能力），因此至今日本仍未能部署能對地攻擊的遠程飛彈。另一方面，美國於1987年與蘇聯簽署中程核飛彈條約（INF），禁止擁有射程介於500至5500公里的陸基飛彈，儘管該條約已在2019年8月失效，美國也已經恢復開發飛彈，但至今仍尚未擁有。

相較之下，根據美國國防部等分析，據悉解放軍擁有約1900枚陸基中程彈道飛彈及約300枚可打到日本的中程巡弋飛彈，北韓則有數百枚能打到日本的彈道飛彈。與此同時，中國大陸及北韓也正在研發能以不規則軌跡飛行、難以攔截的高超音速飛彈，報導指出，屆時日本自衛隊將難以僅靠反飛彈攔截。